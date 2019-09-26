Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı (4)

BURSA'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin hissedildiği Bursa'da da büyük korku yaşandı. Kısa süre sonra da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil açıklaması geldi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "26/09/2019 (Bugün) İstanbul Silivri Merkezli olarak meydana gelen depremin Bursa'da da hissedilmesi nedeniyle öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar Bursa Valiliği kararıyla 26/09/2019 (bugün) saat 14.30 itibarıyla bir gün süreyle tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YALOVALILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

5,8 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. 17 Temmuz 1999'da acı bir deprem tecrübesi yaşayan Yalova'da yaşayanlar, deprem sonrası kendilerini sokağa attı. Ev ve işyerlerini boşaltıp açık alanlara çıkanların, uzun süre tedirginlik yaşadığı gözlendi. Yalovalılar, uzun süre ev ve işyerlerine girmedi. Deprem nedeniyle Yalova'da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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DHA