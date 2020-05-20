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  3. Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu 

Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu 

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son ermesiyle birlikte, Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler, Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu.

Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu 

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son ermesiyle birlikte, Trakya'dan İstanbul'a gelen sürücüler, Silivri'de uzun araç trafiğine neden oldu.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Trakya'dan İstanbul'a gelmek isteyen sürücüler, Silivri D-100 Karayolu'nda uzun araç trafiğine neden oldu. Oluşan trafik nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bölgedeki yoğunluk gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

(FOTOĞRAFLI)

Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu 

Silivri'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası uzun araç kuyruğu 

Kaynak: DHA


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