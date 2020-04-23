Silivri'de anaokulu öğrencisi Elif Naz, dünya çocuklarına seslendi

SİLİVRİ'de anaokuluna giden 8 yaşındaki Elif Naz Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dünya çocuklarına mesaj yolladı.

Anaokuluna giden 8 yaşındaki Elif Naz Ersoy, yabancı ülkelerdeki çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında mesaj yolladı. Küçük kızın mesajında, "Dünyanın diğer güzel ülkelerinde yaşayan arkadaşım, bugün dünyanın tüm çocuklarına armağan edilmiş bayramı yaşıyoruz. Bizde sizler gibi evlerimizdeyiz ve bayramımızı evimizde kutluyoruz. Balkon ve pencerelerimizden bayraklarımızı sallıyor, bir birimize gök gözüyle selam gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimizindir. Bu akşam bizim için gökyüzüne bak, orada bir hilal ve bir yıldız göreceksin. O bizim bayrağımızdır. Türkiye'nin çocuklarına olarak sizlere selamlarımızdır. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz" dedi. Ayrıca, 6 yaşlarında olan Sümeyye Elif Balçık ve Mina Deniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında evlerinden şiirler okudu.

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Kaynak: DHA