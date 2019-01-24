Silivri’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Silivri sahilinde balık avından dönen bir tekne karaya oturdu. Tekneyi diğer balıkçılar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, balık avından dönen bir tekne Silivri sahilinde dolgu çalışması yapılan alanda karaya oturdu. Karaya oturan balıkçı teknesinin yardımına diğer balıkçı tekneleri koştu. Uzun süren çalışmaların ardından tekne kurtarıldı.

Kaynak: İHA