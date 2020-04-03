Silivri’de bin TL’lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı

İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bin TL'lik yardım için Silivri'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bulunduğu Özel İdare İşhanı'nın önünde bekleyen vatandaşlar, polisin uyarılarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek sıraya geçti.

Silivri'de ihtiyaç sahibi aileler biner lira yardıma müracaat etmek için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bulunduğu Özel İdare İşhanı önünde toplandı. Vakıf önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara görevli polisler ekip otosundan anons ederek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kalabalığın arasında bulunan polis memurları ise vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde sıra beklemesini sağlarken, kuyruk metlerce uzadı.

Kaynak: İHA