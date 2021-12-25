Silivri'de bir kadın düşük yaptığı için kendini yakarak öldürdü!

İstanbul'un Silivri ilçesinde vatandaşlar korkunç manzara ile karşılaştı. Ortaköy Millet Bahçe piknik alanına sokak hayvanlarını beslemek için giden bir grup vatandaş, yanmış kadın cesedine rastladı. Kan donduran manzara karşısında durumu ilgili ekiplere bildiren vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, maktuleye dair inceleme başlattı.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP KENDİNİ YAKMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maktulenin üzerine benzin döküp, kendisini yaktığını gördü. 10 gün önce düşük yaptığı belirlenen İran uyruklu Fariba Feizi (37) isimli kadının, önce akaryakıt istasyonuna gidip benzin aldığı, daha sonra elindeki oyuncak ayısıyla orman yolunu tuttuğu görüldü.

Bir süre sonra ormanlık alanda kendi üzerine benzin döken kadının, vücudunu alevlere teslim ederek intihar ettiği ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.