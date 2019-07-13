Silivri’de bitkisel yağ yüklü TIR alev aldı

Silivri'de bitkisel yağ yüklü olan TIR seyir halinde yanmaya başladı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine kenara çekilen TIR'a diğer sürücüler tarafından yangın tüpleriyle müdahale yetersiz kalınca, alev alev yanan TIR'ın dorsesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Silivri gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR sürücüsü seyir halinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle TIR'ın dorsesi alev almaya başladı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine TIR'ı yol kenarına çekerek araçtan uzaklaştı. TIR'ın dorsesi alev alev yanarken, TIR sürücüsü dorseyi TIR'dan ayırdı. Yoldan geçer diğer sürücüler araçlarındaki yangın tüpleri ile alev alev yanan dorseyi söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede tüm dorseyi kaplarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan TIR'a müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.

O anlar cep telefonu kamerasında

TEM Otoyolu'nda seyir halinde iken alev alan TIR'da başlayan alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde alev alev yanan TIR'ın dorsesine vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın tüplerinin yetersiz kaldığı yangını daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürüyor.

Sürücü şoka girdi

Seyir halinde iken alev almaya başlayan TIR sürücüsü yangın sonrası şoka girdi. Bitkisel yağların yüklü olduğu dorseyi TIR'dan ayıran sürücüyü ise diğer sürücüler sakinleştirdi.

Yangın sonrası bitkisel yağların yüklü olduğu TIR'ın dorsesi yangının tamamen söndürülmesinin ardından güvenlik şeridine çekildi.

Kaynak: İHA