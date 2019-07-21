Silivri’de bot alabora oldu: 1 kişi boğuldu, 3 kişi son anda kurtarıldı

Silivri'de plastik botla arkadaşlarıyla denize açılan genç, botun alabora olmasıyla boğulurken 3 arkadaşı ise son anda kurtarıldı.

Olay, Silivri Parkköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Akmeşe yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte küçük şişme bir botla denize açıldı. Bir süre açılan gençler, botun alabora olması sonucu denize düştü. Çevredeki vatandaşların imdadına koştuğu gençlerden 3'ü denizden çıkarıldı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Kurtarılan gençler arkadaşlarının halen suda olduğunu belirtmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin bir süre daha denizde incelemelerde bulundu. Yapılan incelmelerin ardından Emre Akmeşe'nin cansız bedeni bulundu. Akmeşe'nin cansız bedeni denizden çıkarılırken olaya ilişkin incelme başlatıldı.

Öte yandan denizdeki gençlerin yardımına koşan görgü tanığı, "Fark ettiklerimizi kurtardık. Ama bir genç daha da arkadaymış Maalesef onu kurtaramadık" dedi.

Kaynak: İHA