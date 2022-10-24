Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!

İstanbul Silivri'de bir cinayet şüphelisi oldukları için aranan 2 şahsın polise ateş açması sonucu olay yerinde bulunan komiser yardımcı Alim Nar, vücuda isabet eden kurşun sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından şehit oldu.

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Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı Alim Nar'ın vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan polislerin ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığının belirtildiği açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T, N.T. ve C.E. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Silivri'de cinayet zanlıları ve polis arasında çatışma: Polis memuru Alim Nar Şehit oldu!

ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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