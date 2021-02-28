Silivri'de cinnet getiren genç, öz ve üvey annelerini öldürerek intihar etti!

Eski Çanta Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Berk isimli genç, gece saatlerinde öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü.

Berk, daha sonra bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Kısa süre sonra silahı kendine doğrultan genç intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Olay yerine gelen öbetçi savcının incelemelerde bulunduktan sonra cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.