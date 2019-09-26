Silivri’de deprem anında yaşanan panik kamerada
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.
Silivri'de deprem anında sokaklarda yaşanan panik kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde sokakta koştuğu anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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