Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı 

SİLİVRİ'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza da can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA