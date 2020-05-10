SİLİVRİ'DE EVİNDE DÜŞEREK MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Silivri'de yaşadığı evinde düşerek bir daha ayağa kalkamayan yaşlı kadını İtfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, 17.00 sıralarından Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan sitede yaşandı. Evinde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen 83 yaşındaki yaşlı kadın evinde dengesini kaybederek düştü. Bağırarak komşuların dikkatini çeken yaşlı kadın, komşularına "düştüm ayağa kalkamıyorum" dedi. Komşuları tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine, İtfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE CAMI KIRARAK DAİREYE GİRDİ YAŞLI KADINI KURTARDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaşlı kadının bulunduğu daireye çıktı. Kapıyı açamayan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin de kapıyı kırmasını istemedi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla bulunduğu daireye yükselip camı kırarak içeri girdikten sonra yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-İtfaiye ekiplerinin camı kırması

-Kurtarma çalışmaları

-Yaşlı kadının ambulans bindirilişi

-Polis ve İtfaiye ekipleri

-Genel görüntüler

Kaynak: DHA