Silivri'de gençler sahile akın etti

SİLİVRİ'de koronavüris tedbirleri kapsamında 43 gündür evlerinden cıkayamayan gençler saatler 11.00'i gosterdiğğinde sahillere akın etti. Silivri'de bir grup genç deniz kenarında otururken, bazıları da denize girerek fotoğraf çektirdi. Sahile giris ve çıkışın yasak olduğun nokta da kordon boyunda ise gençler ise güneşli havanın tadını çıkartarak çimenlerde oturdu.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA