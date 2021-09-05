Silivri'de içerisinde çalışanların bulunduğu plastik fabrikası alevlere teslim oldu!

Olay, Silivri'ye bağlı Fevzipaşa Mahallesi yakınlarındaki Söğüt Caddesi'nde yaşandı. Plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İçerisinde işçilerinde bulunduğu fabrika, kısa bir süre sonra dev bir alev topuna dönüştü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ!

Fabrikanın kısa süre içerisinde dev bir alev topuna dönüştüğünü gören mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika işçilerini bölgeden uzaklaştıran itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın sebebiyle, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.