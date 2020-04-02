İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS KONTROLLERİ GECE DE DEVAM ETTİ 

SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS KONTROLLERİ GECE DE DEVAM ETTİ 

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KORONAVİRÜS KONTROLLERİ GECE DE DEVAM ETTİ 

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi.

Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.

Görüntü dökümü

--------------

-Denetimlerden detaylar

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT