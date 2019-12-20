Silivri'de kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan denetim ekibi, kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yaptı.

Silivri sahilinde bulunan kafe ve restoranlara gelen denetim ekibi, uyarıcı levhası olmayan iş yerlerinin yetkililerine uyarıda bulundu.

Denetim sırasında yasak olmasına rağmen sigara içildiği belirlenen bir iş yerine 3 bin 500 lira, tütün ürünü kullanan vatandaşa ise 153 lira para cezası kesildi.

Denetime, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk ve İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu da katıldı.





Kaynak: AA