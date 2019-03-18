Silivri’de karbondioksitten zehirlenen kardeşleri arama çalışmaları yarın devam edecek

Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan ve kazı sırasında karbondioksitten zehirlenen 2 kardeşi arama kurtarma çalışmaları bugün için sona erdi. Yarın sabah devam edecek olan çalışmalara katılmak için Zonguldak'tan profesyonel madencilerin geleceği öğrenildi.

Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kardeşten 2'si karbondioksitten zehirlendi. Dün meydana gelen olayın ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kardeşler arama kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde de bulunamadı. Bugün sona erdirilen çalışmalara yarın sabah saat 09.00 itibariyle devam edileceği öğrenildi. Öte yandan çalışmalara katılmak için Zonguldak'tan profesyonel madencilerin geleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA