Silivri'de konteyner yangını
İSTANBUL (AA) - Silivri'de işçi konteynerlerinde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Büyükkılıçlı Mahallesinde İSTAÇ çöp döküm sahasında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine...
İSTANBUL (AA) - Silivri'de işçi konteynerlerinde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Büyükkılıçlı Mahallesinde İSTAÇ çöp döküm sahasında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada alevler diğer iki konteynere de sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Çıkan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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