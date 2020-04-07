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  3. SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KADIN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KADIN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Silivri'de Koronavirüs hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.

SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENEN KADIN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Silivri'de Koronavirüs hastalığını yenen kadın tedavi gördüğü hastaneden sağlıkçılar tarafından alkışlarla uğurlandı.

Silivri'de yaşayan 55 yaşındaki Feriha Bingöl, rahatsızlanarak hastaneye kardırılmasının ardından solunum sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Özel bir hastanede yapılan testler sonucunda pozitif çıkan ve 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Bingöl, taburcu oldu. Koronavirüsü yenen kadın doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla evine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Feriha Bingöl'ün taburcu olması

-Doktorların alkışlayarak uğurlaması

Kaynak: DHA




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