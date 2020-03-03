Silivri’de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı. Lüks yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Silivri açıklarında yaşandı. Sarıyer'den Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan cenazeler, incelemelerin ardından Adil Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA