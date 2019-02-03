Silivri'de otomobil yangını
İSTANBUL (AA) - Silivri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yeni Mahalle mevkisinde park halinde bulunan 59 RH 024 plakalı...
İSTANBUL (AA) - Silivri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle mevkisinde park halinde bulunan 59 RH 024 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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