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  3. Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de otomotiv yedek parça fabrikasında yangın

İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Silivri Kınalı Mevkii Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak üzerindeki otomotiv yedek parçası üreten fabrikada saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Otomobil aydınlatma sistemi üzerine üretim yapan 3000 metrekarelik fabrikanın baca bölümünde çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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