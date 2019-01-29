Silivri'de park halinde minibüste yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Uğur Uzunkaya'ya ait 34 AB 1695 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yanan minibüsü gören esnaf ilk olarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etti, sonuç alınmayınca İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Silivri İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.





Kaynak: AA