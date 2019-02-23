Silivri'de restoranda yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi sahil kordon boyunda bulunan balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Mutfak ve çatı katının zarar gördüğü yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA