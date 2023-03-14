Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!

Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan HDP Milletvekili Selma Güzel Silivri'de başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakayı ele verdi. Hakkında 2 ayrı suçlama nedeniyle yakalama kararı bulunan Semra Güzel'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7,5 yıl hapis cezası talep edildi.

YAYINLAMA
Google News
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğince “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel’in Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi. 2 Eylül 2022’de TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde araç içerisinde yakalandığı bildirildi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Hazırlanan iddianamede, Mehtap Dayan isimli hiç yıpranmamış sahte bir kimlikle yakalanmış sahte kimlik kartını güvenlik görevlilerine gösterdiği, gösterilen kimliğin, Türkiye Cumhuriyeti eski kimlik kartı olduğu, veriliş tarihinin 2007 olmasına rağmen kimlikte herhangi bir yıpranmanın olmadığı kaydedilmiştir.

Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 03 Eylül 2022 tarihli uzmanlık raporuna da yer verilen iddianamede, 'Mehtap Dayan' ismine düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunun tespit edildiği, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güzel’in, 22 Aralık 2022’de TBMM Genel Kurulunca alınan kararla milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi. Şüpheli Güzel’in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!

İlgili Haberler
AK Parti'nin "dava adamı" Müslim Şahin, aday adayı oldu
AK Parti'nin "dava adamı" Müslim Şahin, aday adayı oldu
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Tevfik Göksu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı'yken Deprem Müdürlüğü kurmuş
Tevfik Göksu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı'yken Deprem Müdürlüğü kurmuş
Son Haberler
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Çok Okunanlar
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!