Silivri'de sahte ve kaçak içki denetimleri

İSTANBUL (AA) - Silivri'de sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetleme Birimi tarafından sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmesi ve haksız rekabeti önlemek, tüketicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı iş yerleri ve büfelere denetimler yapıldı.

Denetimlerde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi ve Maliye Bakanlığının bandrolü olmayan sahte içkiler tespit edildi.

Ayrıca iş yerlerinde halk sağlığını korumak amacıyla hijyen denetimi de gerçekleştirildi.



Silivri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, açıklamasında, yılbaşı gecesi vatandaşların istenmeyen sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını önlemeyi amaçladıklarını belirterek, denetimlere devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA