Silivri'de seçim irtibat bürosuna saldırı: 4 gözaltı
SİLİVRİ'de seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
SİLİVRİ'de seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Silivri Yenimahalle'de bulunan Cumhur İttifakı Seçim İrtibat bürosunun taşlanmasıyla ilgili C.T. gözaltına alındı.
C.T.'nin ifadesi ve yapılan inceleme sonrası E.B, S.U ve F.B. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 3 kişi savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken C.T. mahkemeye sevk edildi. C.T. ise "Mala Zarar Vermek" suçundan adli kontrol uygulanarak ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
DHA
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