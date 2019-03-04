Silivri'de seçim irtibat bürosuna saldırı: 4 gözaltı

SİLİVRİ'de seçim irtibat bürosuna saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Silivri Yenimahalle'de bulunan Cumhur İttifakı Seçim İrtibat bürosunun taşlanmasıyla ilgili C.T. gözaltına alındı.

C.T.'nin ifadesi ve yapılan inceleme sonrası E.B, S.U ve F.B. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 3 kişi savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken C.T. mahkemeye sevk edildi. C.T. ise "Mala Zarar Vermek" suçundan adli kontrol uygulanarak ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

DHA