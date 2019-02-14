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Silivri'de ''Sevgi Yürüyüşü'' düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de Sevgililer Günü dolayısıyla ''Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı...

Silivri'de ''Sevgi Yürüyüşü'' düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de Sevgililer Günü dolayısıyla ''Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, bazı MHP milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş, buradan Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra festival alanında devam eden etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkan Adayı Yılmaz, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla Silivri'nin adayı oldum. Silivri'ye hizmet için varım.'' dedi.

Konuşmanın ardından, Şarkıcı Altay bir konser verdi.


Kaynak: AA

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