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Silivri’de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Silivri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu.

Silivri’de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Silivri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu. Yağış sırasında düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.

Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle göz gözü görmedi. Yağış nedeniyle rögar kapakları patladı, su taşkınları meydana geldi. Yağış sırasında düşen yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi.

Silivri’de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Silivri’de şiddetli yağış su taşkınına neden oldu

Kaynak: İHA




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