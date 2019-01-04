Silivri’de su motoru hırsızları kameralara yakalandı

İstanbul Silivri'de iki şahsın bir evin bahçesinde su motoru çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Fenerköy Mahallesi'ne çöp toplama bahanesiyle gelen biri kadın 2 kişi, Demirşah Dinler'e ait evin bahçesinde bulunan su motorunun dinamo ve aparatlarını çaldı. Çaldıkları su motoru aparatlarını yanlarındaki çek çeke yükleyen şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Mahalle muhtarı Muharrem Eren de sosyal medya hesabından mahalle sakinlerine, "Köyümüze çöp toplamaya gelen kişiler hırsızlık yapıyor. Bu kişileri gördüğünüzde lütfen jandarma ve muhtarlığa haber verin" şeklinde uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA