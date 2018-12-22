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Silivri'de tanker yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri’de park halindeki su tankeri alevlere teslim oldu.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan Silivri Stadı otoparkında park halinde...

Silivri'de tanker yangını


İSTANBUL (AA) - Silivri’de park halindeki su tankeri alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan Silivri Stadı otoparkında park halinde bulunan su tankeri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Olayın bildirilmesi üzerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen su tankeri kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA


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