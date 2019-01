Silivri’de tüfekle vurulan köpek tedaviye alındı

Silivri'nin Çeltik Mahallesi'nde bir şahıs, sokak köpeğini tüfekle vurdu. Yaralı köpeğin vücuduna 100'den fazla saçma isabet etti. Ağız ve yüz bölgesinden yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri'nin Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen Zafer B. isimli şahıs "rahatsız ediyor" gerekçesiyle sokak köpeğine tüfekle ateş etti. Ağız ve yüz bölgesinden yaralanan köpek Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı ve Silivri Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri tarafından barınağa getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı köpeğin vücudunda 100'den fazla saçma olduğu tespit edildi.

Yaşanan olayla ilgili olarak Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Saçma yaralarının hayati organlara nüfuz etmediği sadece deri altı yağ dokuda lokalize olduğu, saçmaların yerinin tespitinin ve operasyonla alınmasında ve operasyon sonrasında iyileşme ve enfeksiyon olabileceği düşünülerek operasyona gerek görülmemiş, enfeksiyon ve iyileşme sağlanması için semptomatik tedavi sürdürülmeye karar verilmiş" denildi.

Konu ile ilgili olarak Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı da, "İhbarı aldığımızda bölgeye giderek yaralı köpeğimizi bulduk. Silivri Belediyesi küçük hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavisi başlandı. Yapılan muayenede vücudunda 100'den fazla saçma olduğu tespit edildi. Kafa, yüz bölgesinde olanların son 24 saat içinde olduğu, fakat bu hayvanın daha önce de tüfekle vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları kapanmış olsa da içeride saçmaların bulunduğunu gördük. Bununla ilgili olarak Silivri Jandarma Komutanlığına giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. Köpeğimizin durumu gayet iyi. Hayati bir riski olmadığı ifade ediliyor. Dün Ankara'da Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan bir çalıştay vardı. Sokak hayvanları sorun çözümü çalıştayı. Tam da bu çalıştayın yapıldığı esnada böyle bir olayın yaşanmış olması hepimizi çok üzdü. Bu da yasanın bir an önce çıkması gerektiği anlamına geliyor. Bu şiddet Türkiye'nin her yerinde devam ediyor ve bu yasa çıkmazsa bir an önce çıkartılmazsa bunun önüne ne yazık ki geçilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Köpeğin yaralanmasına sebep olan Zafer B.'nin ise yapılan şikayet üzerine ifadesi alındıktan sonra nöbetçi savcının talimatıyla tüfeğine el konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA