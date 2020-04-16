İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Silivri'de uçurumdan düşen kişi yaralandı

Silivri'de uçurumdan düşen kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de uçurumdan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre A.S. (20), arkadaşıyla beraber akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Boşnak mevkisine geldi.Burada dengesini kaybeden genç, uçurumdan düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye,...

Silivri'de uçurumdan düşen kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de uçurumdan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre A.S. (20), arkadaşıyla beraber akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Boşnak mevkisine geldi.

Burada dengesini kaybeden genç, uçurumdan düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan A.S. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT