Silivri'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de şüphe üzerine aranan otomobilde 117 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde G.D'nin içinde olduğu park halindeki otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Arama sonucunda otomobilin arka koltuğunun altındaki poşette 117 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Kaynak: AA