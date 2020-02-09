SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Silivri'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.

İlçede kar yağışının ardından vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar, martılara ekmek atarken, bazıları da zamanlarını çay bahçeleri ve oyun parklarında geçirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri sahili

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel detaylar

Kaynak: DHA