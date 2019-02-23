Silivri'de yangın
İSTANBUL (AA) - Silivri'de otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kınalı'da otomobil...
İSTANBUL (AA) - Silivri'de otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kınalı'da otomobil parçaları üreten fabrikanın baca kısmında yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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