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Silivri'de yangında 300 balya saman zarar gördü

Silivri'de samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 300 balya saman zarar gördü.

Silivri'de yangında 300 balya saman zarar gördü

Silivri'de samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 300 balya saman zarar gördü.

Olay, akşam saatlerin Yolçatı Mahallesi'nde içerisinde yaklaşık 300 balya samanın olduğu belirtilen samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Çanta ve Çatalca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ve Jandarma ekipleri samanlıkta inceleme yaptı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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