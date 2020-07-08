Silivri’de yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı

Silivri'de yapımı başlayan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun temeli kesilen kurban ve yapılan dualarla atıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz "Bizler annelere, çocuklara ve gençlere söz vermiştik. Bugün o sözü tutarak yüzme havuzunun temelini atıyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi ilçede planladığı, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projesinin, temel atma törenini gerçekleştirdi. Tören kurban kesimi ve dualarla devam etti. Temel atma törenine Silivri Kaymakamı Ali Partal, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları başkanları katıldı.

AMACIMIZ GENÇLERİ, SPORUN, KÜLTÜRÜN VE SANATIN İÇERİSİNE SOKMAK

Yüzme havuzunun yıl başında vatandaşların emrinde olacağını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi: "Biz seçim meydanlarında, "Silivri yoklar ilçesi olmayacak" demiştik. İstanbul'da kültür merkezi, yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olma özelliği taşıması Silivri'nin bir ayıbıydı. Bizler annelere, çocuklara, gençlere söz vermiştik. Göreve gelir gelmez ilk yapacağımız işler sizleri kültürle, sanatla ve sporla buluşturmak olacak diye. Bizlerde bugün o sözü tutarak yüzme havuzunun temelini atıyoruz. Havuzumuz beş kulvarlı olacak. Aynı zamanda engelliler ve çocuklarımız için çırpınma havuzu ile 150 metrekareden oluşan 2 salon bulunacak. Buradaki amacımız gençleri, kötü alışkanlıklardan alıp sporun, kültürün, sanatın içerisine sokmak" dedi.

Kaynak: DHA