Silivri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Silivri'de evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki bir kişi kirayı almaya gelen ev sahibi tarafından ölü bulundu

Olay, Fatih Mahallesi İclaliye Sokak'taki 2 katlı evde 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki evde yaşayan Refik Narinç,(74)'ten kirasını almaya gelen ev sahibi, yaşı adamı evde hareketsiz yatar halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Refik Narinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Refik Narinç'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA