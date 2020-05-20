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Silivri'de yılan operasyonu

Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Silivri'de yılan operasyonu

Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı çiftlik evinde yaşandı. Yılanın çiftlik evine girdiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışma sonrasında boyu 2.5 metre olduğu öğrenilen yılan, bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

(fotoğraflı)

Silivri'de yılan operasyonu

Silivri'de yılan operasyonu

Kaynak: DHA


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