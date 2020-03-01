Silivri'deki ev yangınında bir kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında Celaleddin Onat hayatını kaybetti.

Onat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA