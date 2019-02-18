İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Silivrispor 1 - 1 Erzin Belediyespor / Maç Özeti

Silivrispor 1 - 1 Erzin Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Silivrispor, Erzin Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Silivrispor 1 - 1 Erzin Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Silivrispor, Erzin Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Silivrispor ve Erzin Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Silivrispor sahasında Erzin Belediyespor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Silivrispor - Erzin Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
{home11}

Yedekler
{homeSubstitute}

Teknik Sorumlu
{homeCoach}

Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

ERZİN BELEDİYESPORErzin Belediyespor

Erzin Belediyespor İlk 11
{away11}

Yedekler
{awaySubstitute}

Teknik Sorumlu
{awayCoach}

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Hekimoğlu Trabzon21137130124618
2Nevşehir Belediyespor21134438194319
3Nazilli Belediyespor20109133183915
4Tire 1922219932719368
5Ergene Velimeşe2189429193310
6Yomraspor218762623313
7Şile Yıldızspor208483327286
8Karaköprü Belediyespor218493232280
9Batman Petrolspor21777262828-2
10Artvin Hopaspor206861917262
11Kozan Belediyespor206861715262
12Erbaaspor20497182121-3
13Gebzespor21498222921-7
14Erzin Belediyespor213117232820-5
15Silivrispor215511162320-7
16Büyükçekmece Tepecikspor215511193120-12
17Körfez Spor Kulübü2103189563-47

Fikstür

16.02.2019Şile Yıldızspor1-3Düzyurtspor
16.02.2019Tire 19220-0Artvin Hopaspor
17.02.2019Nevşehir Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
17.02.2019Karaköprü Belediyespor5-0Körfez Spor Kluübü
17.02.2019Erbaaspor3-1Batman Petrolspor
17.02.2019Ergene Velimeşe2-0Yomraspor
17.02.2019Silivrispor1-1Erzin Belediyespor
17.02.2019Nevşehirspor GK Nazilli Belediyespor
17.02.2019Gebzespor0-1Büyükçekmece Tepecikspor

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.