Silivrispor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Silivrispor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Silivrispor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Silivrispor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 20. hafta maçında Silivrispor sahasında Alanya Kestelspor ile 10.02.2021 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Silivrispor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Silivrispor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.02.2021 13:00
Silivrispor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Burak Demirkıran(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Can Durgut(dördüncü Hakem)
Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 17. Tufan Deniz Gelen, 75. Gökhan Göksu, 8. Mustafa Cevret, 70. Muhammet Sait Özvardar, 5. Sercan Besler, 6. Hakan Sayar, 35. Mücahit Karagöz, 61. Ömer Memiş, 58. Bülent Demir, 22. Oğuz Yavuz
Yedekler
1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 54. Emre Sofuoğlu, 20. Hasan Ulaş Uyğur, 77. Oktay Bala, 14. Soner Ergençay, 66. Volkan Çekiç
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 16. Özkan Toprak, 15. Alp Han Çetinkaya, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 25. Buluthan Bulut, 13. Okan Şahingöz, 14. Veysel Karani Ünal, 99. Batuhan Kurt
Yedekler
97. İsmail Ünal, 45. Mert Korkmaz, 23. Yunus Emre Yıldız, 35. Sabutay Alper Bayülken, 6. Kadir Torbacı, 90. Efe Görgülü, 61. Ümit Koz
Teknik Sorumlu
Ahmet Duman
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19
|11
|3
|5
|24
|15
|36
|9
|2
|Bursa Yıldırımspor
|19
|10
|5
|4
|26
|13
|35
|13
|3
|Düzcespor
|19
|10
|5
|4
|29
|21
|35
|8
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|18
|10
|4
|4
|22
|11
|34
|11
|5
|Adıyaman 1954 SK
|19
|8
|10
|1
|21
|12
|34
|9
|6
|Bayrampaşa
|18
|8
|5
|5
|31
|20
|29
|11
|7
|52 Orduspor FK
|19
|5
|11
|3
|25
|17
|26
|8
|8
|Alanya Kestelspor
|19
|6
|7
|6
|23
|21
|25
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19
|6
|5
|8
|27
|31
|23
|-4
|10
|Karaköprü Belediyespor
|19
|5
|7
|7
|25
|28
|22
|-3
|11
|Bergama Belediyespor
|18
|5
|7
|6
|18
|23
|22
|-5
|12
|Silivrispor
|19
|5
|7
|7
|18
|24
|22
|-6
|13
|Siirt İl Özel İdare
|19
|5
|7
|7
|15
|27
|22
|-12
|14
|Kozan Spor FK
|19
|4
|8
|7
|13
|16
|20
|-3
|15
|Modafen
|19
|4
|5
|10
|15
|25
|17
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|19
|4
|3
|12
|12
|26
|15
|-14
|17
|Muğlaspor
|19
|1
|7
|11
|11
|25
|10
|-14
Fikstür
|10.02.2021
|Bayrampaşa
|3-2
|Karaköprü Belediyespor
|10.02.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|10.02.2021
|Adıyaman 1954 SK
|2-0
|Düzcespor
|10.02.2021
|Silivrispor
|0-0
|Kestelspor
|10.02.2021
|Siirt İl Özel İdare
|0-2
|Bursa Yıldırımspor
|10.02.2021
|Muğlaspor
|1-1
|Sultanbeyli Bld.
|10.02.2021
|Modafen
|0-0
|68 Aksaray Belediyespor
|10.02.2021
|Kozan Spor FK
|0-0
|52 Orduspor FK