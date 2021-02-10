Silivrispor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Silivrispor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Silivrispor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 20. hafta maçında Silivrispor sahasında Alanya Kestelspor ile 10.02.2021 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Silivrispor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.02.2021 13:00



Silivrispor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri

Burak Demirkıran(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Can Durgut(dördüncü Hakem)

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

13. Alper Kağan Çakır, 17. Tufan Deniz Gelen, 75. Gökhan Göksu, 8. Mustafa Cevret, 70. Muhammet Sait Özvardar, 5. Sercan Besler, 6. Hakan Sayar, 35. Mücahit Karagöz, 61. Ömer Memiş, 58. Bülent Demir, 22. Oğuz Yavuz



Yedekler

1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 54. Emre Sofuoğlu, 20. Hasan Ulaş Uyğur, 77. Oktay Bala, 14. Soner Ergençay, 66. Volkan Çekiç



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz

Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 16. Özkan Toprak, 15. Alp Han Çetinkaya, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 25. Buluthan Bulut, 13. Okan Şahingöz, 14. Veysel Karani Ünal, 99. Batuhan Kurt



Yedekler

97. İsmail Ünal, 45. Mert Korkmaz, 23. Yunus Emre Yıldız, 35. Sabutay Alper Bayülken, 6. Kadir Torbacı, 90. Efe Görgülü, 61. Ümit Koz



Teknik Sorumlu

Ahmet Duman

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 19 11 3 5 24 15 36 9 2 Bursa Yıldırımspor 19 10 5 4 26 13 35 13 3 Düzcespor 19 10 5 4 29 21 35 8 4 68 Aksaray Belediyespor 18 10 4 4 22 11 34 11 5 Adıyaman 1954 SK 19 8 10 1 21 12 34 9 6 Bayrampaşa 18 8 5 5 31 20 29 11 7 52 Orduspor FK 19 5 11 3 25 17 26 8 8 Alanya Kestelspor 19 6 7 6 23 21 25 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 19 6 5 8 27 31 23 -4 10 Karaköprü Belediyespor 19 5 7 7 25 28 22 -3 11 Bergama Belediyespor 18 5 7 6 18 23 22 -5 12 Silivrispor 19 5 7 7 18 24 22 -6 13 Siirt İl Özel İdare 19 5 7 7 15 27 22 -12 14 Kozan Spor FK 19 4 8 7 13 16 20 -3 15 Modafen 19 4 5 10 15 25 17 -10 16 Sultanbeyli Bld. 19 4 3 12 12 26 15 -14 17 Muğlaspor 19 1 7 11 11 25 10 -14

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