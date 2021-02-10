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Silivrispor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Silivrispor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Silivrispor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Silivrispor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Silivrispor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 20. hafta maçında Silivrispor sahasında Alanya Kestelspor ile 10.02.2021 13:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Silivrispor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Silivrispor  Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.02.2021 13:00

Silivrispor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Burak Demirkıran(hakem), Gökhan Coşar(1. Yardımcı Hakem), Haydar Avcı(2. Yardımcı Hakem), Can Durgut(dördüncü Hakem)

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 17. Tufan Deniz Gelen, 75. Gökhan Göksu, 8. Mustafa Cevret, 70. Muhammet Sait Özvardar, 5. Sercan Besler, 6. Hakan Sayar, 35. Mücahit Karagöz, 61. Ömer Memiş, 58. Bülent Demir, 22. Oğuz Yavuz

Yedekler
1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 54. Emre Sofuoğlu, 20. Hasan Ulaş Uyğur, 77. Oktay Bala, 14. Soner Ergençay, 66. Volkan Çekiç

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 88. Cevat Kuy, 16. Özkan Toprak, 15. Alp Han Çetinkaya, 29. Abdurrahman Ayhanoğlu, 8. Ufuk Özcan, 10. Ali Berke Timurcioğlu, 25. Buluthan Bulut, 13. Okan Şahingöz, 14. Veysel Karani Ünal, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
97. İsmail Ünal, 45. Mert Korkmaz, 23. Yunus Emre Yıldız, 35. Sabutay Alper Bayülken, 6. Kadir Torbacı, 90. Efe Görgülü, 61. Ümit Koz

Teknik Sorumlu
Ahmet Duman

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11954 Kelkit Bld.Spor1911352415369
2Bursa Yıldırımspor19105426133513
3Düzcespor1910542921358
468 Aksaray Belediyespor18104422113411
5Adıyaman 1954 SK1981012112349
6Bayrampaşa1885531202911
752 Orduspor FK1951132517268
8Alanya Kestelspor196762321252
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor19658273123-4
10Karaköprü Belediyespor19577252822-3
11Bergama Belediyespor18576182322-5
12Silivrispor19577182422-6
13Siirt İl Özel İdare19577152722-12
14Kozan Spor FK19487131620-3
15Modafen194510152517-10
16Sultanbeyli Bld.194312122615-14
17Muğlaspor191711112510-14

Fikstür

10.02.2021Bayrampaşa3-2Karaköprü Belediyespor
10.02.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-11954 Kelkit Bld.Spor
10.02.2021Adıyaman 1954 SK2-0Düzcespor
10.02.2021Silivrispor0-0Kestelspor
10.02.2021Siirt İl Özel İdare0-2Bursa Yıldırımspor
10.02.2021Muğlaspor1-1Sultanbeyli Bld.
10.02.2021Modafen0-068 Aksaray Belediyespor
10.02.2021Kozan Spor FK0-052 Orduspor FK
Onur Çelik
Spor Editörü
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