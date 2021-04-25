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Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Silivrispor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Silivrispor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Silivrispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.

Silivrispor  Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Silivrispor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Hakemleri
Murat Kasap(hakem), Kerem Kalkan(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Ali Berkay Gündoğdu(dördüncü Hakem)

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 70. Muhammet Sait Özvardar, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 14. Soner Ergençay, 17. Tufan Deniz Gelen, 66. Volkan Çekiç

Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 89. Mert Yılmaz, 8. Mustafa Cevret, 35. Mücahit Karagöz, 61. Ömer Memiş, 42. Şehmus Aslan, 33. Veli Uğur Kara

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPORSiirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 22. Ali Kılıç, 3. Bartu Baladın, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 10. Emre Özer, 47. Mehmet Aslan, 41. Serkan Bakan, 12. Kemal Bolat, 11. Barış Turan, 9. Abdulkadir Özdemir

Yedekler
23. Muhammed Demir, 8. Necati Baş, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 80. Berkay Anıl Demir, 15. Burak Sarı

Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
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