Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Silivrispor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Silivrispor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Silivrispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi.
Silivrispor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Silivri - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Silivrispor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Hakemleri
Murat Kasap(hakem), Kerem Kalkan(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Ali Berkay Gündoğdu(dördüncü Hakem)
Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 70. Muhammet Sait Özvardar, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 14. Soner Ergençay, 17. Tufan Deniz Gelen, 66. Volkan Çekiç
Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 89. Mert Yılmaz, 8. Mustafa Cevret, 35. Mücahit Karagöz, 61. Ömer Memiş, 42. Şehmus Aslan, 33. Veli Uğur Kara
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11
1. Ahmet Taş, 22. Ali Kılıç, 3. Bartu Baladın, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 10. Emre Özer, 47. Mehmet Aslan, 41. Serkan Bakan, 12. Kemal Bolat, 11. Barış Turan, 9. Abdulkadir Özdemir
Yedekler
23. Muhammed Demir, 8. Necati Baş, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 80. Berkay Anıl Demir, 15. Burak Sarı
Teknik Sorumlu
Ramazan Çelik
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.