Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Silivrispor, Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşılaştı. maç 5-1 sona erdi. Silivrispor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Silivrispor sahasında Siirt İl Özel İdaresi Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Silivri - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Silivrispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Silivri - İstanbul stadyumunda oynanan maç 5-1 sona erdi. Silivrispor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Silivri - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Silivrispor Siirt İl Özel İdaresi Spor Maçının Hakemleri

Murat Kasap(hakem), Kerem Kalkan(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Ali Berkay Gündoğdu(dördüncü Hakem)

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

1. Mert Danışmaz, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 54. Emre Sofuoğlu, 75. Gökhan Göksu, 70. Muhammet Sait Özvardar, 22. Oğuz Yavuz, 5. Sercan Besler, 14. Soner Ergençay, 17. Tufan Deniz Gelen, 66. Volkan Çekiç



Yedekler

13. Alper Kağan Çakır, 89. Mert Yılmaz, 8. Mustafa Cevret, 35. Mücahit Karagöz, 61. Ömer Memiş, 42. Şehmus Aslan, 33. Veli Uğur Kara



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Siirt İl Özel İdaresi Spor

Siirt İl Özel İdaresi Spor İlk 11

1. Ahmet Taş, 22. Ali Kılıç, 3. Bartu Baladın, 5. Turgut Delen, 34. Abdullah Bal, 10. Emre Özer, 47. Mehmet Aslan, 41. Serkan Bakan, 12. Kemal Bolat, 11. Barış Turan, 9. Abdulkadir Özdemir



Yedekler

23. Muhammed Demir, 8. Necati Baş, 6. Muhammed Burak Hatipoğlu, 80. Berkay Anıl Demir, 15. Burak Sarı



Teknik Sorumlu

Ramazan Çelik



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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