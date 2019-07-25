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Silopi’de 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silopi’de 5 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 5 terörist Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

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