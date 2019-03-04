Silopi'de arkadaşının silahıyla vurulan asker şehit oldu (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

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YENİDEN

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yapan piyade er Uğur Çakmak (21), nöbet tuttuğu mevzide, arkadaşının bilinmeyen nedenle ateş alan tüfeğinden çıkan mermiyle şehit oldu. Bekâr olan piyade er Çakmak'ın acı haberi, İzmir'in Foça ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Olay, bu sabah saat 10.50 sıralarında Silopi'nin Çalışkan beldesinde bulunan 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Silah sesi üzerine nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye giden askerler, piyade er Uğur Çakmak'ı, ismi öğrenilemeyen arkadaşının tüfeğinden çıkan mermi ile boynundan vurulmuş halde buldu. Revirden gelen tabip ve sağlıkçılar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, kurtarılamayarak şehit oldu. Çakmak'ın cenazesinin, otopsi sonrası memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesine göndereceği bildirildi.

ACI HABER, FOÇA'DAKİ AİLESİNİ YASA BOĞDU

Bekâr olan piyade er Uğur Çakmak'ın acı haberi, İzmir'in Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi Bucak mevkisindeki tavuk çiftliğinde çalışan annesi Ayşe Çakmak ve babası Hüseyin Çakmak'a ulaştı. Uğur Çakmak'ın ölüm haberi, ailesine, Foça Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Koç ve askeri yetkililerce verildi. Çakmak'ın cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada ise piyade er Uğur Çakmak'ın silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

BALIKESİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliği'nceolayla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"04.03.2019 günü Şırnak ili Silopi ilçesi 172'nci Zırhlı Tugayı Hudut Taburu Kışla Hizmet Takım Komutalığı emrinde görevli Piyade Er Uğur Çakmak saat 10.50 sularında nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boyun bölgesinden yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Şırnak Şehit Tümgenerel Aydoğan Aydın Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta şehidimiz Piyade Er Uğur Çakmak olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

FOTOĞRAFLI

DHA