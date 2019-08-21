Silopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 ton kaçak çay ele geçirildi.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde jandarma ekipleri devriye görevi sırasında, iş yerine kamyonetle getirilen malzemelerden şüphelenmesi üzerine harekete geçti. Silopi Cumhuriyet savcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton çay, 3 şişe içki ve 842 karton sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi R.D., gözaltına alındı.

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DHA