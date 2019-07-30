Silopi'de iki askeri yaralayan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28 Temmuz'da Şırnak Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 26 Temmuz'da Silopi'de 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırının faiillerinden olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğunun belirlendiği belirtildi. Teröristin ayrıca, 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen ve 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden olduğu bildirildi. Bu arada aynı olayda teröristlere yardım ettiği belirlenen 1 şüphelinin de yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

DHA