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  3. Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı 

Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı 

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı 

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Silopi ilçesindeki Ortaköy'de bulunan askeri yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler saldırdı. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırıda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.

DHA

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