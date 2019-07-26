Silopi'de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Silopi ilçesindeki Ortaköy'de bulunan askeri yol kontrol noktasına, PKK'lı teröristler saldırdı. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırıda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.
DHA
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